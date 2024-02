Znana Slovenka žaluje: Mislim, da si vedela in čutila, kako zelo smo te občudovali ...

Plesalka, ki smo jo lahko občudovali v šovu Zvezde plešejo, Jagoda Batagelj se je na tudi na instagramu poslovila od svoje babice, ki je za vedno zaprla oči. Z ganljivim zapisom je povzela njeno življenje, delo in vrline, ki so jo odlikovale. Med drugim je zapisala, da je bila babica kraljica križank in da je bila hvaležna za vsak dan svojega življenja.

»Imela si težko otroštvo, ki je poskrbelo za to, da si za vedno ostala skromna …. Spomnim se, kako si razdvajala sloje prtičkov, ker se ti je zdelo potratno, da ima prtiček več slojev …. In kako prav si imela ….

Mi se po večini ne zavedamo, v kakšni blaginji živimo … ti pa si se vsak dan tega zavedala in si bila hvaležna za vsako jabolko, za vsak kos kruha in za vsak sloj prtička …. In prav ta hvaležnost te je delala izjemno in nenadomestljivo.

Želim si, da bi vsi mi znali biti tako skromni in tako hvaležni, kot si bila ti …

Mislim, da si vedela in čutila, kako zelo smo te občudovali in kako zelo smo te imeli radi.«

Ob zapisu je objavila tudi serijo fotografij, ki jih je skozi leta posnela s svojo drago babico. Pod objavo so se vsula sožalja njenih prijateljev in sledilcev.