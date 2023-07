Znana Slovenka: Porod je bil brutalno težak

Nekdanja tekmovalka Sanjskega moškega Ana Pusovnik je v začetku julija rodila sina prvorojenca Taja. Svojim sledilcem je zaupala, da je imela naporen porod, ki pa jo je nagradil z neprecenljivo nagrado, in srečna je kot še nikoli. Sinček jo je napolnil z ljubeznijo, ob mamici pa kot močen steber stoji njen partner Saško, ki novopečeni mamici omogoča, da si vzame tudi trenutek zase.

Kljub porodnemu načrtu, ki ga je Ana imela, da bo rodila v vodi, se je ta na koncu spremenil. Ana je na koncu spoznala, da se na porod ne moreš pripraviti. »Meni je šlo vse mimo porodnega načrta. Porod sem si predstavljala absolutno drugače. Ampak nič za to. Pomembno je, da nama je uspelo in da sva oba zdrava,« je zapisala Ana.

Ana Pusovnik FOTO: Ana Pusovnik

Presenetila jo je tudi bolečina, ki jo je občutila ob rojevanju. »Od 1 do 10, bi rekla 100. Brutalno. Ampak res je, da takrat ko čutiš bolečino, si z mislimi drugje. Predihavaš in veš, da si z vsakim popadkom bližje temu, da boš spoznal svojega otroka.« Ob tem je dejala, da si ni niti približno predstavljala, kako močna je lahko.

Sin se je rodil z rokico ob glavi

Ana je popadke predihavala 17 ur. Zaradi dolgega rojevanja in utrujenosti je uporabila tudi eno od možnosti za lajšanje bolečin med porodom. » Po osmih urah močnih popadkov celo noč na tri minute od 23. do 7. ure zjutraj sem bila izčrpana in se se odločila, da vzamem epiduralno analgezijo. Ta mi je pomagala recimo 2 uri. Potem se je Taj spustil že toliko nizko, da sem še nekaj časa rojevala, iztis pa sem čutila v celoti. V tistih dveh urah, kolikor je držala epiduralna, sem si nabrala moči za nadaljnjih osem ur,« se spominja Ana.

Dodaja, da se je »namatrala« še nekoliko bolj, ker se je sin rodil z rokico ob glavi.

Ana Pusovnik in Saško Task FOTO: Instagram, Zaslonski Posnetek

Konec dober – vse dobro, bi lahko rekli, Ana pa od sreče kar žari. Kako ne, če ob njej stoji partner Saško, ki ima dva otroka iz prejšnjega zakona in je vešč ravnanja z dojenčki. »Seveda imam pomoč, ko je ati doma. Načeloma pa 95 odstotkov časa in dela naredim sama. Mi pa veliko pomeni, da Saško kaj skuha in sina popazi zvečer, da imam nekaj minut zase. Me pa seveda Taj okupira sto na uro.«