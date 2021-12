Zlata deklica iz rejništva

Priljubljeni šov Slovenija ima talent je v zadnjih nekaj tednih postregel s prizori, ob katerih smo obstali odprtih ust, a za najbolj nepozabno in dih jemajočo točko je v finalni oddaji poskrbela velika zmagovalka, 15-letna Tajda Korče, ki je žirante, gledalke in gledalce navdušila s svojo neverjetno gibljivostjo, talentom, ki ga je pilila v času epidemije in zaprtja države.

Z rejnico, ki jo je na nastopih spremljala vse od začetka.

Kako zelo skromna je ta simpatična najstnica, dokazuje dejstvo, da niti po razglasitvi ni verjela, da je zmagala prav ona. »Ganjena sem in presrečna! Hvala, Slovenija za vse glasove! Zdaj čakam samo še, da se zbudim, ker to so najlepše sanje,« je povedala nova zmagovalka slovenskih talentov, ki se je v superfinalu znašla s cirkuško artistko. Tajda je priznala, da še ne ve, kaj bo storila s petdesetimi tisočaki, je pa dejala, da si nekaj denarja želi podariti v dobrodelne namene. Najstnico, ki je čas med globalno pandemijo in zaprtjem države dobro izkoristila, saj se je mojstrskega upogibanja telesa naučila kar sama doma, s pomočjo posnetkov na družabnih omrežjih in spletu, je vse od začetka oziroma nastopa v avdicijski oddaji spremljala rejnica, ki so jo tudi v nedeljo zvečer oblile solze.

Medtem ko zlepa ne bomo pozabili njenega neverjetnega nastopa, pa ta srčna najstnica nosi izjemno težko zgodbo, ki je zaznamovala njeno otroštvo. Zlata deklica, ki se je v polfinale prebila z zlatim gumbom, ki sta ji ga podelila voditelja Peter Poles in Sašo Stare, s sestro živi v rejniški družini, ima pa še eno sestro in dva brata. Pred devetimi leti je umrl njihov oče, mati pa je ostala sama z otroki. Tajda se na bolečo preteklost ne ozira več, temveč gleda v prihodnost, v kateri bo, tako je zatrdila po zmagi, razvijala svoj neverjetni talent v upanju, da bo navdihnila še koga.