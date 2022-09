Žlahtni jubilej Elze Budau (FOTO)

Avtorica več kot tisoč besedil, med katerimi so zimzelene pesmi Poletna noč, Brez besed, Pegasto dekle, Samo nasmeh je bolj grenak, Ti si moja ljubezen in številne druge, Elza Budau je lani decembra praznovala častitljivih osemdeset let, ki jih je konec minulega tedna v SiTi Teatru zaznamovala s prav posebnim koncertom oziroma je nadaljevala svojo turnejo osemdesetih, kot je povedal dirigent Big Banda RTV Slovenija in vodja projektov na nacionalki Patrik Greblo.

Patrik Greblo, Nuška Drašček, Tilen Artač in Nina Strnad so predstavili največje uspešnice Elze Budau na odru pod zvezdami.

»Vsakič ko se slečem pred ogledalom, iščem po telesu etiketo za rok trajanja, pa je nikakor in nikjer ne najdem,« pa je v šali dejala prva dama slovenske popevke in požela bučen aplavz. Njene zimzelene pesmi so zapeli Tilen Artač, Nuška Drašček in Nina Strnad, Draščkova je celo premierno zapela Poletno noč v prenovljeni, a hkrati edini pravi izvedbi.