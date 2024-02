Zgodba o padli ženski

V SNG Opera in balet Ljubljana so te dni premierno izvedli balet Renata Zanelle po tango operi María de Buenos Aires Astorja Piazzolle. Umetniški vodja baletnega ansambla je v noviteti združil številno ekipo ustvarjalcev in na odru povezal tako glasbo kot igro, petje in ples. Delo, ki briše razdaljo med občinstvom in umetnikom, je režirala Yulia Kristoforova. Predstava vsebuje 17 skladb s prav toliko prizori, pri katerih so peti del besedila ohranili v španščini in govorjene dele prevedli v slovenščino.

Baletnik Lukas Zuschlag kot Duende FOTO: mediaspeed.net

»Libreto se dotika tudi religiozne tematike ter se spogleduje z Marijo Magdaleno in devico Marijo. Izhodišče ob razmišljanju je predstavljala usoda Marije Magdalene, ki je v krščanskem svetu dolgo veljala zgolj za grešnico. Zgodbo smo poskušali povedati na svoj način, lastno interpretacijo pa smo gradili tudi skozi simbolne elemente in kostume, ki sta jih prispevali Alexandra Burgstaller in Anne Marie Legenstein,« je na predstavitvi pojasnila režiserka. Scenografka je bila Vasilija Fišer.

Balerina Ana Klašnja je spet blestela na odru in za njim. FOTO: mediaspeed.net

V operi smo priča Maríjinemu rojstvu, smrti in njenemu vstajenju. Nuška Drašček pooseblja ženskost, ki kljub nenaklonjenemu okolju v sebi ostaja nepokvarjena in čista. FOTO: mediaspeed.net

Glasbeno vodenje predstave so zaupali Marku Hatlaku, ki je v spremljevalnem komornem orkestru nastopil tudi kot harmonikar, vlogo Maríe sta prevzeli mezzosopranistki Nuška Drašček in Sara Briški Cirman kot Maríjina senca. Na odru sta tudi baletna plesalca Ana Klašnja in Lukas Zuschlag. Predstava vsebuje prizore občutljive narave, zato se ogled mlajšim od 12 let odsvetuje.