Ljubljančanka priplesala svetovni rekord

Ukrajinska plesalka Nadiya Bychkova, ki več let živi in dela v Sloveniji in je večkratna prvakinja na evropski in svetovni ravni, je znova postala svetovna rekorderka. Lepotica, ki je v zadnjih nekaj sezonah navduševala v britanskem plesnem šovu Strictly Come Dancing, je namreč v spremljevalni oddaji It Takes Two omenjenega šova s kar 38 obrati v zgolj tridesetih sekundah postala najboljša med plesalkami in plesalci in si prislužila drugi rekord, ki se bo vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov.

»Ne morem verjeti, spet sem to storila. Kakšen nor občutek je biti dvakratna svetovna rekorderka,« je navdušena plesalka, ki se je lani prvič v knjigo rekordov zapisala, ko je v 30 sekundah naredila 25 zelo zahtevnih standardnih prvin oziroma obratov, imenovanih fleckerl. Laskavi naziv dvojne svetovne rekorderke je za Nadiyo kot obliž na rano, saj je pred dnevi v solzah zapustila plesni šov, v katerem se je skoraj do konca za lovoriko najboljšega plesnega para potegovala z novinarjem in voditeljem Danom Walkerjem. Dan po izpadu je tik pred polfinalom priznala, da je kljub vsemu spoznala izjemnega človeka.

V 30 sekundah je pravilno izvedla kar 38 obratov.

»Zadnjih enajst tednov je bilo neverjetnih, ljubil sem prav vsako sekundo. Ta neverjetna ženska me je prijela za roko in me pripeljala na plesišče. Nisem plesalec, a mi je pokazala, da znam plesati, in to je bila zame neverjetna izkušnja,« je o lepi plesalki dejal Dan, Nadiya pa je priznala, da jo je v zadnjih mesecih Dan velikokrat navdihnil in opogumil.