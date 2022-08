Vsak član voditeljeve družine je dobil eno drevo

Televizijski novinar in voditelj Zvezdan Martič veliko da na svoj vrt in sadovnjak. Prejšnji mesec si je zadal prijetno nalogo in zasadil več sadnih dreves. »Projekt sajenja je končan. 5 dreves za mojo 5-člansko družino. Mandelj, murva, kaki, figa in lipa. Kako si bomo razdelili plodove in senco, se še nismo zmenili,« je Zvezdan zapisal na svojem profilu.

Stara sliva je končno obrodila. FOTO: Osebni arhiv

Plodove novih dreves bo treba počakati kar nekaj let, je pa končno obrodila družinska sliva. »Sedem let ni bilo nič od nje. Enkrat pozeba, drugič veter, pa suša. Potem sem ji lani zagrozil, da ima zadnjo priložnost. Če ne, te bom posekal. In pridem z dopusta in jo najdem polno, skoraj zrelih sadežev. Sliva si je tako priborila svoje mesto pod soncem za vedno in potrdila stari rek, da lepa beseda lepo mesto najde.« Zvezdan ni samo vrtičkar, je tudi velik plavalec, ne uide mu noben bazen, jezero ali morje ne glede na letni čas. Trenira vsak dan in preplava vsaj tri kilometre. Osvojil je že vrsto medalj, pa ne samo v plavanju, temveč tudi v teku in kolesarjenju. Nazadnje se je udeležil državnega prvenstva v sprinterskem triatlonu v Kočevju in osvojil drugo mesto, kar je navdušilo tudi njegovo najmlajšo hčer.

Medalja za drugo mesto. FOTO: Osebni arhiv