Kaja Casar (iz šova Sanjski moški) razkrila, koliko na mesec zasluži na Tenerifu (FOTO)

Vplivnica Kaja Casar, ki jo je širna Slovenija spoznala v Sanjskem moškem, že več let živi na Tenerifu. Tja se je sprva odpravila s prijateljico Anjo Širovnik, a kot je razkrila v intervjuju z Davidom Milosavljevićem, so se njune poti po enem letu skupnega življenja v tujini razšle.

Kaja zdaj na idiličnem otoku živi sama, že eno leto in pol pa tam poučuje tudi deskanje na valovih. Odgovorila je tudi na vprašanje, koliko s to službo zasluži na mesec. Za šest ur na dan in šest dni na teden prejme plačilo v višini med 1100 in 1200 evri.

Voditelja Milosavljevića je njen odgovor vidno presenetil, saj kot pravi, je bil prepričan, da njena mesečna plača znaša okoli 3000 ali 4000 evrov na mesec. A kot je poudarila Kaja, njeno delo večinoma ni stresno. Prav tako pa to ni njen edini vir zaslužka, saj služi tudi z oglaševanjem na družbenih omrežjih.