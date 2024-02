Veste, koliko je star Mikić? Danes praznuje ...

Igor Mikič, pogosto imenovan tudi Alfa Mikič, maneken, fotomodel, igralec, glasbenik in še kaj. Kot je zapisano na njegovi spletni strani, je strokovnjak za kratke, humoristične ter poučne oddaje, v katerih mlade nagovarja k pozitivnemu, zdravemu in bolj discipliniranemu življenju. Je velik ljubitelj zdrave prehrane in fizične aktivnosti ter podpira fitnes industrijo, ki je bila osnova za njegov uspeh.

Danes Mikič praznuje rojstni dan, se je pohvalil na Instagramu ob voščilu, kjer je voščil sam sebi. Seveda so čestitke deževale tudi od njegovih prijateljic in prijateljev, med njimi tudi od njegove dobre prijateljice Pie Pustovrh. Vse svoje sledilce pa sprašuje, če vedo, koliko je star. Če smo prav izračunali, jih je danes dopolnil 37.