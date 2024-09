V naši prestolnici bo raj za ljubitelje dobre kapljice

Ljubljana bo letos gostila težko pričakovani dogodek, ki bo vsem ljubiteljem izbranih pijač ponudil nepozabno izkušnjo. Podjetje RR Selection, ugledni ponudnik vrhunskih pijač in organizator uspešnih dogodkov, kot so Rum & Cognac Festival, Whisky Festival ter Rum Festival 2022, vabi na Spirits & Wines Festival by RR Selection, ki bo potekal v Stekleni dvorani Gospodarskega razstavišča med 20. in 21. septembrom. Obiskovalci bodo lahko pod eno streho odkrivali nove okuse, spoznavali zgodbe vrhunskih proizvajalcev in se prepustili edinstvenim doživetjem.

Predstavili se bodo priznani ponudniki

Na festivalu se bodo predstavili priznani ponudniki iz Slovenije in tujine, ki bodo obiskovalcem ponudili širok izbor rumov, konjakov, viskijev, džinov, tekil, mezcalov, grappe, sadnih žganj, likerjev, ouza, šampanjcev, aperitivov, vin, alkoholiziranih vin ter ekskluzivnih gourmet izdelkov. Dogodek bo poskrbel za celovito izobraževalno izkušnjo, saj bodo obiskovalci lahko sodelovali na masterclassih pod vodstvom priznanih strokovnjakov in proizvajalcev. Med njimi bo svoje bogato znanje delila tudi Majda Debevc, vrhunska poznavalka vin in žganih pijač.

Majda je sommelierka z bogato izobrazbo in dolgoletnimi izkušnjami v svetu žlahtnih pijač. Njeno glavno predavanje bo potekalo v VIP-sekciji, kjer bo z veseljem delila svoje znanje in kulturo pitja z vami. Po predavanju boste imeli priložnost tudi osebno pokramljati z njo. Izobraževalni dogodki so brezplačni za vse obiskovalce, potrebna bo le predhodna prijava.