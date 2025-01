Uganete, kaj je Alenka Bratušek letos počela prvič? Presenetilo vas bo

Zimski športi imajo v Sloveniji poseben pomen, saj so tesno prepleteni z značilnostmi naše razgibane pokrajine in življenjskim slogom prebivalcev. Alpe, planote in zasnežene doline kar vabijo k zimskim aktivnostim, ki so priljubljen način preživljanja prostega časa in ohranjanja telesne kondicije.

Tek na smučeh je med Slovenci dobro znana zimska dejavnost, cenjena tako zaradi svoje dostopnosti kot zaradi povezave z naravo. Poleg rekreativne vrednosti pa ima tudi globlje korenine v slovenski športni tradiciji, saj Slovenija redno gosti prestižne dogodke, kot sta Planica in pokljuški biatlon, ter podpira vrhunske športnike v nordijskih disciplinah. Tekaško smučanje tako presega meje športa in postaja simbol povezovanja z naravno in kulturno dediščino.

Svoj prvi korak v svet teka na smučeh je danes naredila tudi nekdanja premierka Alenka Bratušek. Na družbenih omrežjih je delila svojo izkušnjo, ki jo je opisala kot izjemno, ter poudarila, kako uživa v svežem zraku, tišini narave in športnem izzivu.

Svež zrak, tišina narave in športni izziv so ji, kot kaže, prinesli pravo zadovoljstvo. Tek na smučeh je sicer ena najbolj celostnih oblik rekreacije, ki povezuje gibanje na svežem zraku z uživanjem v naravi. Poleg krepitve telesne kondicije je znan tudi po tem, da pozitivno vpliva na duševno sprostitev in zmanjšanje stresa, zato privablja tako rekreativne športnike kot ljubitelje narave.