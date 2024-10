Top voditeljica nacionalke sredi oddaje pokazala stopala: poglejte, kaj se je zgodilo (VIDEO)

Med snemanjem oddaje v živo ne gre vedno vse po načrtih. Včasih voditeljem zagodejo tehnične težave, drugič govorni lapsusi, zgodi pa se tudi, da jim lahko razpadejo čevlji. Slednje se je zgodilo voditeljici oddaje Dobro jutro Špeli Močnik, ki se je ob nepričakovani situaciji povsem mirno odzvala.

Na njenem čevlju s peto se je odlepil zgornji pašček, ki stabilizira nogo. Tako čevelj ni bil več uporaben in ga je voditeljica zamenjala s športnim copatom.

»Ja, pestro smo začeli tole Dobro jutro. Tudi to se zgodi in čevlji se uničijo,« je v smehu dejala v videoposnetku, ki ga objavljamo spodaj, in odšepala iz studia po druge čevlje. A kaže, da pri hitri izbiri ni imela veliko alternativ, saj je morala začasno obuti športne copate.