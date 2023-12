Tonin presenetil s fotografijo noseče žene: Postavila sva božično drevo in šla v porodnišnico

Konec leta je navadno tisti čas, ko se mnogi ozremo in se spomnimo dogodkov, ki so zaznamovali minulo leto. Nekateri so se zazrli še nekoliko dlje, saj imajo na decembrske dni pred prazniki še kako posebne spomine, med njimi tudi politik Matej Tonin.

Z javnostjo je delil fotografijo žene Marjete v zadnjem mesecu nosečnosti in pripisal: »Postavila sva božično drevo in se odpeljala v porodnišnico. Izjemno lepi spomini. Pričakovanje prve hčerke je bilo čarobno. Hvala žena, za vse! Čudovita mami si.«

Nekateri so ob objavi fotografije morebiti pomislili, da se bo družinica povečala, na ta račun se je pošalila tudi soseda, ki je dejala: »Jaz sem se pa že razveselila nove sosede. Lepa.«

Matej in Marjeta imata tri otroke, dve hčeri, najmlajši pa je sin.