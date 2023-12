Televizijci se poslavljajo od kolega: Ni dolgo, odkar si nam povedal, da si zbolel

Portal 24ur poroča, da je v 53. letu starosti umrl njihov snemalec Kujtim Bajrami. »Ni dolgo, odkar si nam povedal, da si zbolel. A s svojim nasmehom si optimistično prihajal nazaj med nas, na kavice, na neskončno pomenkovanje in ti nas bodril, da bo kmalu vse okej, da bomo kmalu spet skupaj skakali po terenih,« so besede, s katerimi so se od pokojnega poslovili njegovi sodelavci, ki ga bodo zaradi njegove profesionalnosti in prijaznosti vedno nosili v srcih.

Sožalje družini so izrekli tudi mnogi znani televizijci, kot so Ana Praznik, Tara Zupančič, Petra Krčmar, Sanja Modrič, Nataša Gavranič, Tjaša Slokar, Miro Majcen, Jani Muhič in številni drugi, ki so s snemalcem Bajramijem v preteklosti sodelovali.

Zanj so objavili tudi videoposnetek, ki si ga lahko ogledate na spodnji povezavi (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):