Tanja Ribič žaluje: Ni je več, srček ni več zmogel (FOTO)

Igralka in pevka Tanja Ribič je delila žalostno novico, da je poginila njena psička. »Mala moja ljuba Nikica. Ni je več. Srček ni več zmogel. Tako kot me je ona tolažila, ko je šel Miki, zdaj topim bolečino ob objemanju Lili, prav tako rešene kužike.«

Pravi, da je ljubezen med njo in živalmi vzajemna. »Ne vem, kako to, ampak jaz jih v tej njihovi nesreči in nebogljenosti še bolj vzljubim. In oni mi potem še bolj zaupajo in posledično ubogajo. Brez dresure, priboljškov, pretirane strogosti. Pridejo mi nasproti in jaz jih enostavno ne morem prepustiti trpljenju. In potem sem nagrajena s še več ljubezni v življenju. Nikoli nisem sama! Tudi moji otroci imajo zaradi naših živali še bolj polne srčke …«

Za Ribičevo je bilo že lansko leto težko zaradi izgube mačjega ljubljenčka Bibija in pred tem še Mikija. Zdaj je psički namenila še besede: »Hvaležna sem ti, Nikica, za tvoje vdano prijateljstvo. Upam, da sem ti to lahko vsaj malo povrnila. Te tvoje okice so tu v meni.«

Njen zapis je ganil veliko sledilcev, ki so ji zapisali nekaj tolažilnih besed. Med njimi tudi Iva Bagola in Savina Atai. Slednja je zapisala: »Oh, srčica Nikica, čista ljubezen. Njene zveste očke in srce. Kako te je oboževala. In ti njo. Toliko Ljubezni. Tvoj Angelček za vedno. Sožalje vsem vam.«

Tanja Ribič je ljubko pasjo mešanko Nikico spoznala v Črni gori leta 2013 na snemanju filma. Vanjo se je nemudoma zaljubila. »Kdo bi jo lahko posvojil? Jo pripeljem v Slovenijo. Najbolj mila, predana in ponižna kužika, kar sem jih videla v lajfu. Ima samo tri kile in ne bo preživela zime med velikimi psi. Kdor jo bo osrečil, bo sebe najbolj,« je po spletu spraševala prijatelje, nato pa jo je, čeprav se ni še nihče oglasil, odločila, da jo bo odpeljala s seboj v Ljubljano.