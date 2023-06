Strto srce Saše Lendero: Danes zjutraj jo je pred hišo povozil smetarski tovornjak

Hišni ljubljenčki imajo v naših srcih posebno mesto. In ko odidejo, je to neizmerno težko. Ko se to zgodi prezgodaj, pa še toliko bolj.

Svojo zgodbo je zaupala pevka Saša Lendero: »Pred osemnajstimi leti ji ni bilo usojeno, da bi skupaj z bratci in sestricami, komaj dobro rojena, umrla v reki, kamor so jih odvrgli brezsrčni ljudje.« Preživela je in dobila dom pri Lenderovih. Postala je Molly.

»Najbolj natančna in čista mucka, kar jih je. V dežju sploh ni hodila ven, saj ni prenesla, da bi se njene snežno bele tačke umazale v blatu in lužah. Z vsakim letom je postajala bolj nežna in ljubeča,« je zapisala pevka.

Danes zjutraj pa se je zgodilo žalostni dogodek, ki jim je njihovo Molly iztrgal iz rok: »Danes zjutraj jo je pred hišo povozil smetarski tovornjak in pod kolesi zdrobil še en košček naših src. Molčika naša, naj bodo tam zgoraj pod tvojimi lepimi šapicami najbolj mehki in beli oblački!«