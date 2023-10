Slovo znane slovenske novinarke: Nepričakovano in veliko prezgodaj je odjeknila žalostna vest

»In memoriam draga Stana Zavadlav. Nepričakovano in veliko prezgodaj je odjeknila žalostna novica, da si odšla. Za vedno. Preveva nas mnogo spominov na naša prelepa skupna leta. Nepozabna so bila naša druženja tudi na Trgu padlih borcev 5, nekoč naše novinarske hiše in galerije ...« je na družabnih omrežjih žalostno vest obelodanila Polona Škodič, vodja in strokovna svetovalka postojnske galerije in neodvisna svetovalka na področju kulture.

S pokojno novinarko, ki je svoje prispevke v preteklosti objavljala v Primorskih novicah in v Svetu 24, je večkrat sodelovala. »Hvala ti za vse trenutke in nasmehe. Počivaj v miru,« ji je za konec sporočila v slovo.

Zapisi žalovanja

»S svojo pojavo je bila nepogrešljiva, prezgodaj se je poslovila. Svojcem izrekam iskreno sožalje«; »V spominu mi bo ostala točno taka, kot je na tej krasni fotki v zame za zmeraj najlepšem kotičku Postojne«; »Ojoj. Od tebe sem se učil novinarske kolegialnosti in ... ja, prijaznosti. Hvala, draga Stana! Sožalje svojcem in vsem, ki ste/smo jo imeli radi,« ji sporočajo njeni prijatelji in znanci v slovo.

Iskreno sožalje tudi iz našega uredništva ...