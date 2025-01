Slovenski skladatelj izgubil dom v uničujočem požaru: »Srce se mi para«

Med številnimi žrtvami uničujočih požarov v regiji Los Angelesa je tudi slovenski skladatelj Anže Rozman, ki je izgubil svoj dom v požaru, ki je opustošil Pacific Palisades.

Rozman, ki deluje kot del ekipe Bleeding Fingers Music, je novico delil na družbenih omrežjih, kjer je izrazil hvaležnost za podporo, ki sta jo prejela s partnerico, ter sočutje do skupnosti, ki je bila prizadeta.

Kljub vsemu sta imela srečo

»Da, izgubila sva dom. Hvala vsem za sporočila podpore, ki nama veliko pomenijo,« je zapisal Rozman. Ob tem je dodal, da je Pacific Palisades prvi kraj, ki se mu je po selitvi iz Slovenije zdel kot pravi dom. »Srce se mi para ob misli, da je celotna skupnost izbrisana,« je zapisal v čustvenem sporočilu.

Kljub tragediji poudarja, da sta z ženo Karo varna in imata zagotovljeno bivanje za naslednji mesec. »V teh okoliščinah se še vedno počutiva srečna. Najina studia sta varna, za kar gre zasluga Bleeding Fingers Music in Sony Music, ki sta nama izjemno pomagala,« je zapisal.

»Mnogi potrebujejo pomoč bolj kot midva«

Rozman je s svojo objavo spodbudil ljudi, naj pomoč namenijo tistim, ki jo potrebujejo še bolj. »Mnogi posamezniki in družine potrebujejo več pomoči kot midva. Če želite pomagati, prosim, razmislite o podpori tistim, ki so v večji stiski.«

Ta tragedija je globoko prizadela lokalno in mednarodno skupnost, a v njej odzvanja tudi močno sporočilo solidarnosti in upanja. »Občutek ljubezni in podpore, ki sva ga prejela, je neprecenljiv. Hvala vsem,« je zaključil skladatelj.

Anže Rozman je eden najuspešnejših slovenskih skladateljev na mednarodnem prizorišču, znan predvsem po svojem delu pri Bleeding Fingers Music, kjer ustvarja glasbo za svetovno priljubljene televizijske oddaje in filme.