Slovenka ostala brez 215 €! Tako dobro je bila zastavljena lažna spletna trgovina (in kako ukrepati)

Prek spleta večkrat mesečno nakupuje vsak tretji Slovenec, med najpogostejšimi nakupi pa so prehranska dopolnila, kozmetika, izdelki za šport in prosti čas, bela tehnika, na prvem mestu pa oblačila in obutev.

Med tistimi, ki so se za nakup »ročno« izdelanih dizajnerskih čevljev znamke INCH2, za katere je treba odšteti več sto evrov, dlje časa odločali, je tudi bralka Nuša. »Dve leti sem jih občudovala, spremljala na Instagramu, Facebooku, potem končno oglas za 70 % znižanje. Čevlje sem naročila in se sprijaznila z 8-tedenskim čakalnim rokom. Ker so »handmade«.

Po osmih tednih sem poslala mail, na katerega sem dobila prijazen odgovor, da se je zaradi velikega števila naročil izdelava zavlekla, in naj čevlje pričakujem v 4 tednih. Na naslednji mail nisem dobila odgovora. Tudi na nobeno od na spletni strani objavljenih telefonskih številk podružnic, ki naj bi jih imeli v Združenih državah Amerike, Veliki Britaniji, Rusiji in Latviji, se nihče ni oglasil. Mojih 215 € je 'šlo po gobe'.«

O tem, kako ukrepati v tovrstnih situacijah, ali še bolje, kako pravočasno prepoznati spletno prevaro smo se pozanimali pri strokovnjakinji za digitalno varnost ter CRM in direktorici Info Hiše Bojani Pleterski. Preberite si, kaj smo izvedeli TUKAJ - na Onaplus.si.