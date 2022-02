Sanjska Laura zgrožena: tako so z njo ravnali v ljubljanski restavraciji

Mariborčanka Laura Beranič, ki smo jo spoznali v šovu Sanjski moški, je priljubljena tudi na instagramu. Občasno se mudi tudi v Ljubljani, kjer pa je te dni doživela hladno prho. V eni izmed restavracij, ki jo pogosto obiskujejo slovenski vplivneži, je hotela rezervirati mizo, a odgovora ni dobila. Ko je prispela tja, so ji zaposleni pojasnili, da brez rezervacije žal ne bo šlo.

Kot svojim sledilcem pripoveduje Laura, je vodjo lokala vprašala, ali lahko pri njih spije vsaj pijačo, če že večerje ne bo mogla dobiti. Dobila je odgovor, da lahko, nato pa so jo preusmerili k točilnemu pultu. Že to ji ni bilo najbolj po godu. »Dobro, ne morem sesti in v miru spiti ene pijače. Bilo je pa lepo urejeno, zato sem si mislila 'v redu'. Nato čakam in čakam in čakam ...« Vendar ji ni nihče postregel. »Pa je bilo več zaposlenih tam kot gostov.« Nejevoljna je lokal zapustila in se vrnila v domači Maribor.

Laura je prepričana, da je zaradi maske in kape zaposleni v restavraciji niso prepoznali. Ali bi z njo ravnali drugače, če bi vedeli, kdo se se skriva pod masko, verjetno ne bo izvedela nikoli, ne ve pa niti, ali bi jo v restavraciji obravnavali lepše, če bi se tam pojavila s kakšnim 'sponzorjem', ki bi ji plačeval večerje, kot menda to počnejo nekatere slovenske estradnice.