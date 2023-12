Rebeka Dremelj navdušila je predsednico! (FOTO)

Vsestranska Rebeka Dremelj je v zadnjih dveh desetletjih dokazala, da ji gre vse tisto, česar se loti z dušo in srcem, odlično od rok. Tako je bilo tudi z njeno prvo igralsko vlogo v predstavi Jamska ženska, ki jo je režiral odlični Ranko Babić. J

amska ženska je premiero doživela v sredo zvečer v Kulturnem domu Mengeš, kjer se je zbrala navdušena množica ljudi, ki pravzaprav niso vedeli, kaj lahko na odrskih deskah pričakujejo od Rebeke. Pevka, mati, žena, podjetnica in po novem tudi igralka je občinstvo že v uvodu pustila odprtih ust, zbrani pa so se ob njeni odlični in zelo vživeti igri od smeha držali za trebuh.

Med prvimi je Rebeki čestitala predsednica države Nataša Pirc Musar.

»Počutim se osvobojeno in končno uživam na odru. Verjamem, da je stresnega obdobja konec, zdaj pa so se začeli neverjetni in lepi trenutki. Med predstavo sem uživala v odzivih, predvsem smehu ljudi, in to je tisti najlepši del. Treme ni več, na odru sem svobodna in polna energije,« nam je takoj po predstavi zaupala zvezda večera, ki si je prislužila stoječe ovacije, navdušenja nad njeno odlično igro in neverjetno lepimi odzivi pa ne more skriti niti režiser.

Prava profesionalka

»Rebeka je dokazala, da je vsestranska ženska. Na odru je bila enkratna, je prava profesionalka, ki je uresničila tisto, kar si je zadala že prvi dan – s predstavo nasmejati ljudi in jo izpeljati do konca. Takšne Rebeke Dremelj še niste videli, zato vam ne bo žal, če si boste ogledali predstavo,« pravi Babić. Nad Rebekino igro in talentom je bila navdušena tudi predsednica države Nataša Pirc Musar.

Režiser Ranko Babić v družbi direktorice Špas teatra Urške Alič in Danija Streharja iz Popup Teatra

Bepopovki Alenka Husić in Tinkara Fortuna sta bili veseli prijatelja Sebastiana.

»Fenomenalno! Nisem vedela, da Rebeka v sebi skriva še en velik talent, čeprav nam jih je doslej pokazala že mnogo. Predstava je odlično odigrana in osemdeset odstotkov tistega, kar smo slišali, je res. Lahko se pogovarjamo o stereotipih, toda tukaj ne gre za to, gre za dejstvo, da smo ženske in moški dva različna svetova. Kljub temu eni brez drugih ne zmoremo, skupaj smo močnejši, in ravno to to čudovito sporočilo, da moramo pri tistem, ki smo ga izbrali kot življenjskega sopotnika, iskati pluse, ne minusov, enkratno zaokroži predstavo,« je vtise strnila predsednica, pridružili pa so se ji mnogi znani gostje, ki so po predstavi Rebeki iz srca čestitali in ji zagotovili, da je rojena igralka.

Nad Rebekino igro je bila navdušena tudi Salome.

Ravnodušni nista mogli ostati niti voditeljici in odlični prijatelji Lea Mederal in Jasna Kuljaj.