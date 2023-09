Razočaranje za Saro: v Kmetiji jo je klicala mama, a na koncu je ni podprla

Resničnostni šov Kmetija je v polnem zagonu. V tem tednu sta družini za izzivalca določili Tima Novaka in Domna Ofaka, za prva dvobojevalca pa Nejca Hočevarja in Saro Bajec. Slednja je bila še najbolj razočarana zaradi poteze Klare Vodopivec. Očitala ji je, da je mojstrica manipulacije in taktiziranja.

Sara se je po glasovanju, ki se ni izšlo po njenih željah, namreč soočila s Klaro. »Klara je kraljica manipulacije in taktiziranja. Z zgornjo družino in z našo. Z vsemi,« je dejala med drugim. Ni se ji zdelo prav, da je bila izbrana za prvo dvobojevalko, saj vse daje za svojo družino. Klaro je spomnila, da jo je klicala mama in je bila vedno ob njej, na koncu pa je ni podprla. Tudi Tamari se je Klarina poteza zdela grda.

Klara je na obtožbe odvrnila, da gre za igro in da se vsi borijo za isti cilj: »Ne obžalujem ničesar, ker stojim za svojimi besedami.«