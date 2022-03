Razkrita je nova podrobnost iz nove sezone Sanjski moški

V nedeljski oddaji Znan obraz ima svoj glas je voditelj šova Peter Poles razkril novo, pomembno novico o ljubezenskem šovu Sanjski moški. Povedal je, da je produkcija že izbrala novega 'sanjskega moškega', še vedno pa izbirajo kandidatke, ki se bodo borile za njegovo srce. Pred časom smo zasledili, da jih iščejo tudi s pomočjo modnih agencij.

V agenciji so iskali samske kandidatke, ki iščejo ljubezen, si želijo resno zvezo in morda poroko (stare naj bi bile od 22 do 30 let). Zapisali so (nelektorirano): »Izkušena in skrbna Pop TV ekipa natančno preverila, povabila na avdicijo v živo, se z vami podrobno pogovorila in vas spoznala, torej boste šle čez vse kroge običajne avdicije za oddajo. Snemanje bo spomladi (maj - junij), ki jo boste izbrane kandidatke preživele kot je to običajno - v izolaciji in v družbi moškega, ki išče ljubezen. Naj vaš motiv ne bo slava in denar, temveč iskanje ljubezni in srce potencialno sanjskega moškega.«

Medtem ko so lani v tem času šov že snemali, so zdaj v polnem teku priprave na novo sezono. Zmagovalka lanske sezone Anja Širovnik in kandidatka Kaja Caser, ki se trenutno potepata po Tenerifu, sta novico, da se bo šov snemal v toplejših mesecih, pospremili z navdušenjem. Razkrili sta namreč, da jih je med snemanjem pošteno zeblo ...