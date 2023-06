Pred kamero je RTV-voditeljica takšna. Ko se sleče, pa ... (FOTO)

Voditeljico in novinarko Ireno Shyamo Hlebš smo do nedavno spremljali v športnem programu RTV Slovenija, a nič več. Odšla je namreč v oddajo Na lepše, ki jo predvajajo v programu omenjenega javnega zavoda.

Minuli vikend je na lepše odšla tudi sama. V nedeljo se je s prijatelji mudila v naravi in v kopalkah uživala v lepotah Slovenije. Krpice so razkrile njeno vitko postavo pa tudi tetovaže, ki jih obleka pred kamero skrbno skrije. Zdaj vemo, da ima vsaj eno na trupu, še eno na nogi.

Mnogi so bili nad pojavo Hlebševe v »džungli« navdušeni, našli so se tudi tisti, ki so spraševali, kje je Tarzan ...