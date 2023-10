Podoba razpadajočega sveta (FOTO)

V slovenskem mladinskem gledališču v Ljubljani smo v nedeljo doživeli premiero predstave Angeli v Ameriki, ki se je, ne ravno klasično, odvijala na zunanjih površinah. Angeli v Ameriki so drama ostre in široke diagonale, ki spaja žive in mrtve, raj in pekel, levico in desnico, komunizem in kapitalizem, angele in ljudi, svetnike in demone, disko in pogreb. Gejevska fantazija na nacionalne motive Tonyja Kushnerja je avtentičen umetniški dokument časa, v katerem se je akumuliral presežek zgodovine.

Ta razprostranjena dvodelna drama v osmih dejanjih preizpraša celo vrsto paradoksov – življenje, obdano s smrtjo, upanje, ki ga je najedel obup, bes v srčiki nežnosti. Kushner zajame pozno dvajseto stoletje, zimo, ki združuje leti 85 in 86, čas pošasti, ko stari svet razpada in se drobi, novi svet pa se še ni vzpostavil; ko stari bogovi padajo, novi pa se še niso rodili; ko mladost umira, stare ideje pa se prijemljejo kot plevel, ki čaka, da bo izrut. Vsekakor predstava, ki gledalcu ponudi edinstveno gledališko izkušnjo.

V drami sledimo prestrašenim otrokom nekega okrutnega obdobja, zdravim in bolnim, ki so v valu epidemije aidsa sežeti na vsega nekaj prijateljskih vezi in naključij. FOTO: mediaspeed.net

