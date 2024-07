Po objavi intervjuja youtuber David tarča kritikov: A se ti gre dejansko samo za oglede? Sramota

Že dolg mi nihče na družabnih omrežjih ni dvignil toliko prahu, kot sta ga z objavo podkasta youtuber David in njegov gost Dinotti, ki je med intervjujem dejal, da ženske po 25. letu začnejo propadati.

Številne znane Slovenke je izjava šokirala in razjezila, kritik ni bil deležen le Dino, temveč tudi David, ki se zdaj na instagramu zagovarja, da mu je gosta predlagalo veliko poslušalcev. »Nikoli ne veš, kaj lahko pričakuješ od gosta,« je dejal in dodal, da da vsakemu gostu možnost da pred objavo še kaj izbrišejo, a je Dinotti želel, da ostane vse, tako kot je bilo posneto. »Jaz se posledično s tem ne bom obremenjeval, je pa škoda, ker nekateri ljudje sedaj mene krivijo za izjave, ki jih je podal gost,« je še zapisal.

Rebeka Fink, znana slovenska vplivnica in osebna trenerka je zapisala, da je lahko oba sram in da obstaja meja. Da je bil intervju kaplja čez rob, je zapisala tudi Nina Klinar in dodala »A se po pol čudimo, da smo, kjer smo? A se ti gre dejansko samo za oglede? Sramota.«

Jasna Vale pravi, da ne more dopustiti, da se v letu 2024 govori takšne bedarije in da se ne spoštuje žensk in da so »frajerji ljudje, ki govorijo o tem, da je 15 letnica najbolj huda, medtem ko je ženska po 30 letu za pogreb. 15-letnice nima moški, ki je star 44 let kaj gledati.«