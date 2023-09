Pevec Sebastian opozarja: Odrasli moramo biti zgled

Najdaljših šolskih počitnic je konec in učenci ter dijaki so suvereno prestopili šolski prag. Ob začetku šolskega leta pa je seveda najpomembnejše, da smo prijazni in sočutni, pravi priljubljeni pevec in plesalec Sebastian.

»Če vidiš koga, ki ima težave s spoznavanjem novih ljudi ali ga/jo zafrkavajo, ker nima veliko prijateljev ali ker je sramežljiv(a) ali ne tako lep(a) kot drugi ali ni tako lepo oblečen(a) v najbolj modna oblačila ali kar koli drugega, prosim, pristopi k njemu ali njej in reci vsaj 'Zdravo' ali se mu/ji nasmehni na hodniku. Nikoli ne veš, s čim se spopada zunaj šole, in tvoja prijaznost bo morda komu močno spremenila življenje,« je Sebastian nagovoril mlajše in starejše otroke, saj k takšnim odnosom tudi sam stremi v vsakdanjem življenju.

Prepričan je, da se moramo odrasli najprej zavedati pomena dobrega počutja. FOTO: Bojan Puhek

Majhna gesta lahko nekomu spremeni življenje, še meni naš plesalec, ki je bil v šolskem obdobju tudi sam tarča zbadljivk, saj je bil drugačen, zato danes veliko bolj čuti mlade, ki izstopajo iz množice. Sebastian še pravi, da smo odrasli tisti, ki bi morali biti zgled mladim, le tako se lahko rojevajo pozitivna in dobra dejanja, ki pa jih v današnjem času še kako potrebujemo. Učitelj plesa, ki letos s svojo plesno šolo praznuje kar dvajsetletnico, še dodaja, da bi se morali vsi potruditi, da bi živeli v družbi, ki bo združevala, ne razdruževala.