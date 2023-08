Pevec in plesalec Sebastian na najdaljšem potovanju

Pevec, plesalec in koreograf Sebastian ne skriva, da je velik ljubitelj potovanj, in vsako leto se po koncu sezone v svoji plesni šoli, ki bo septembra zaznamovala kar dvajset let delovanja, odpravi na daljše počitnice, da bi si nabral energije za prihajajoče mesece in nove projekte. Sebastian je priznal, da se je letos lotil precej velikega zalogaja, saj se je odpravil na najdaljše počitnice v svojem življenju.

Vegansko kosilo s čudovitim razgledom. FOTO: osebni arhiv

Simpatični Mariborčan je namreč odpotoval na Bali in ob prihodu ugotovil, da ga je ta eksotična dežela popolnoma očarala. »Kaj je sreča? Kakor kdaj in kakor za koga. Zame je ta hip sreča biti izgubljen na drugem koncu sveta in v neznani kulturi. In seveda viseti na gugalnici nad riževimi terasami,« pravi Sebastian, ki se vrača šele konec meseca, da bi se pripravil na novo plesno sezono in praznovanje, s katerim bo praznoval okroglo obletnico. Sicer pa na Baliju uživa tudi v lokalni kulinariki, raziskovanju skritih kotičkov in obisku templjev, ki so ga osupnili.

Na gugalnici nad riževimi polji. FOTO: osebni arhiv

»Ti sveti kraji so polni zgodovine in kulture ter omogočajo vpogled v izjemno dediščino Balija. Njihovo raziskovanje je neverjetno popotovanje, ki človeka poveže z globokimi prepričanji in tradicijami. Hvaležen sem, da lahko vse to vidim na lastne oči,« še pravi Sebastian, ki nam je razložil, da si je treba pred vstopom v tempelj zavezati ruto okoli pasu.