Obletnica, na kateri ni manjkal nihče (FOTO)

Je ena lepših galerij, ki se lahko pohvali z dobo, daljšo od katerekoli državne ureditve na teh območjih. Veliko razstavo v Umetnostni galeriji Maribor so preprosto poimenovali Spekter, 70 let zbirke UGM. Skrbno jo je pripravljal eden najboljših in najbolj priznanih slovenskih oblikovalcev David Tavčar, ki je celotno preteklo leto prečesaval depoje UGM in v sedmih sobanah ter dveh dvoranah izrisal ter postavil razgibano doživetje več kot 250 umetnin ter jih prelil v zgodbo, ki ji lahko sledi prav vsakdo.

Arhitekt in glavni vodja projekta bodočega Centra Rotovž Rok Žnidaršič in arhitektka Jerneja Fischer Knap FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Opisi so na voljo v biltenu, ki ga vsak obiskovalec vzame na vhodu. UGM, ki se v prihodnjem letu seli v prenovljeni Rotovž, eno največjih (kulturnih) investicij v Sloveniji v zadnjih letih, je pokal po šivih. Prav toliko obiskovalcev, kot jih je bilo notri, je čakalo zunaj, prav vsi pa so se strinjali, da gre za eno najlepših razstav, kar so jih videli.

Rojena Mariborčanka Manca Košir v družbi Zore A. Jurič, mariborske borke za kulturo, ter Bojane Zemljič Kovačič, lastnice E2RD, s hčerko FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Direktor Mariborske knjižnice Klemen Brvar s pomočnikom Igorjem Černetom, skrbnik Stare trte in radijski urednik Stane Kocutar z ženo Katarino Klančnik Kocutar, direktorico LGM, ter krajinski arhitekt Niko Stare FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Kot slavnostni govorniki so poleg Simone Vidmar Čelik, direktorice UGM, nastopili še dr. Aleš Musar, mož predsednice republike, Saša Arsenovič, župan Maribora, ter avtor razstave David Tavčar, ki jo je tudi odprl.