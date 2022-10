Novinar RTV-ja se ni mogel zadržati: Okej, prekinjam molk ...

Priljubljeni novinar RTV-ja Gregor Drnovšek je presenetil s svojo objavo na facebooku, saj je sledilce presenetil z zapisom, da prekinja molk. Sicer ni šlo za volilni molk, tema ki se je je dotaknil pa je bila vseeno dovolj pereča, da je dvignila nekaj prahu. Anonimni twitter uporabnik ga je namreč obtožil, da se na omenjen socialnem omrežju izdaja po lažnim imenom. Drnovšek ob tem ni mogel ostati tiho in razčistil je z objavo, ki jo objavljamo spodaj (nelektorirano):

»Ok, prekinjam molk. Ker tole pa je treba takoj razčistit. Upam, da mi kdo lahko pomaga in pove, kdo je Aleskoko1. Tolk o tem, kdo se ne upa izpostavit s polnim imenom in priimkom. Ker bi ga rad povprašal po zdravju... In se enkrat, ne uporabljam nobenega twitter profila ali računa in nobenega fake profila, ker za svojimi besedami stojim z imenom in priimkom. AlesKO, tebe pa javno pozivam, da se mi oglasi pa me vprasi kar te zuli. Ne pa da mirno in zavestno lažeš in blatis moje ime. Ampak sklepam, da nimaš poguma za tole. Ce se svojega imena in priimka ne upas izpostaviti. To veliko pove o tebi.«

Čeprav je pred volilnim molkom, v petek napovedal, da se odklaplja, se njegova napoved ni uresničila. Sicer Drnovšek ni kršil volilnega molka, saj je bila tema, ki se jo je lotil na facebooku popolnoma drugačna.