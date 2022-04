Nov ravs na RTV? Tako se je na Artačev skeč odzval Igor Pirkovič

Vas zanima, kaj nastane, če se združita angleški dramatik William Shakespeare ter RTV-jevec in slovenski pesnik, zavezan domovinski poeziji, Igor Pirkovič? Zdi se nemogoče, a vseeno je to uspelo ustvarjalcem satirične oddaje Kaj dogaja, ki so združili oba in dobili Viljema Šekspirkoviča.

Svojemu RTV-jevskemu kolegu Pirkoviču je Tilen Artač s kolegi pripravili 'šekspirjanski skeč', ki si ga lahko ogledate spodaj. V njem izpostavljajo Pirkovičeve pesniške podvige (je avtor domoljubne pesmi Za Slovenijo živim, ki jo njegovi kritiki označujejo kot himno SDS), pa tudi njegovo nedavno imenovanje za urednika enega od uredništev na RTV Slovenija, kjer mu očitajo izvajanje cenzure. Preverili smo, ali Pirkovič satirično oddajo razume kot kolegialno šalo Artača na njegov račun ali so zamere globlje.

Tilan Artač. FOTO: Zaslonski posnetek

Šala ali huda zamera?

»Ne belim si glave s tem. Z dramaturškega vidika je bil skeč predolg, recitacija pa v pesniškem smislu tretja liga in niti približna kopija mene. Predlagam ponovni poskus. No, razen če so me namenoma želeli prikazati kot 'wannabe' pesnika. Iz oddaje me niso obvestili, pa tudi tega jim ni bilo treba. Marsikateremu skeču se nasmejim. Ta jim ni 'ratal'. Zamer ni nobenih. Artač je pri nekaterih stvareh naravnost genialen,« nam je na vprašanja odgovoril Igor Pirkovič.