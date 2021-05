Nov milijonski projekt plesalke Nike Kljun

Simpatična Nika Kljun je najuspešnejša Slovenka v Hollywoodu. Profesionalna plesalka, koreografinja, plesna sodnica in slovenska ambasadorka plesa sodeluje z imeni, kot so Jennifer Lopez, Britney Spears, Beyonce in Justin Bieber. Njeni videoposnetki na njenem youtube portalu dosegajo milijone ogledov, videospoti, v katerih je nastopila v zadnjih letih, pa dosegajo številke, ob katerih se človeku kar zavrti. Nika je ponosno razkrila, da kljub pandemiji uspešno ustvarja še naprej, in sicer je sestavila koreografijo za videospot pesmi Sanga Zoo, ki si ga je ogledalo že več kot 24 milijonov ljudi, zapeli pa so jo zvezdniki Abraham Mateo, DaVido in Farruk, ki ga svet najbolj pozna po uspešnici Calma, ki si jo je doslej ogledalo kar dve milijardi ljudi. »Sem ponosna Slovenka, toda če me poznate, veste tudi, da spoštujem in ljubim različne kulture, še posebej mi je pri srcu latinskoameriška glasba,« je ob izidu videospota, v katerem je zaplesala v glavni vlogi, oboževalkam in oboževalcem po vsem svetu sporočila Nika. Ob tem izjemnem dosežku je še povedala, da pozdravlja vse Slovence, ki ljubijo ples, mladim pa sporoča, naj ne nehajo sanjati kljub oviram, ki jih v trenutnih časih prinaša koronavirus. »Mladi imamo v sebi neverjetno moč in energijo. Izkoristimo jo za podporo dobrega in koristnega za naš planet in s tem tudi drug za drugega. Jaz sem se v življenju odločila za ples,« je še dodala Nika, ki je pred kratkim razkrila, da bo sodelovala pri projektu neke ameriške televizije, a več o tem še ne sme izdati.

