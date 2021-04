Prvi vroči poljubi sanjskega moškega (FOTO)

Strastni poljubi. FOTO: Pop TV, zaslonska slika

Skupna joga. FOTO: Pop TV, zaslonska slika

V resničnostnem šovu, kjer sanjski moškiišče dekle, s katero bi preživel svoje življenje, je padel prvi poljub.je popeljal na jogo, kjer sta se raztezala in verjela drug v drugega. Vsemu temu pa je sledilo strastno poljubljanje.Ob vrnitvi v hotel pa so sledili grdi in nevoščljivi pogledi, a mlada športnica ni vsem izdala, da sta se poljubljala. Nekaterim pa je povedala, da jo je »zažvalil«. »Prav čutim negativno energijo, ostre poglede, nevoščljivost ... Če bi lahko njena čustva govorila, bi me verjetno dobesedno požrla, z vrtnico vred,« je ob vrnitvi dejala Nina.pa, da sploh ne razume, kaj vidi na njej.