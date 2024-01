Nekdanja ministrica počela nekaj, pri čemer je nismo vajeni videti, in navdušeno pozirala (FOTO)

Aleksandra Pivec, nekdanja ministrica in podjetnica, svoj prosti čas večkrat izkoristi za športne dejavnosti v naravi. Svoje trenutke v naravi večkrat tudi deli na profilu na instagramu. V svoji novi objavi je pokazala, kako uživa v prekrasnem zimskem vremenu s tekaškimi smučkami na nogah.

Nekdanja političarka je na instagramu že objavila slike, na katerih so bili ujeti trenutki njenih obiskov hribov in gora. Tudi s turnimi smučkami in palico za golf v rokah smo jo že lahko videli. Tokrat pa se je odločila za drugačno rekreacijo. Sodeč po novih slikah, ki jih je objavila, je zelo uživala v teku na smučeh.

K slikam svojega novega športnega udejstvovanja je zapisala: »Heaven is state of mind, not a location.« V prevodu to pomeni: »Nebesa so stanje duha, ne lokacija.« Glede na navdušenje, ki ga je pokazala na slikah, se zdi, da je sama našla takšno stanje duha.