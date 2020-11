Nani prija groba masaža, ljubosumnice bi Damjanu odrezale jajca (FOTO)

Imela sta se lepo. FOTO: Voyo

Ljubosumje na višku, odrezala bi mu jajca

Ljubosumje na višku. FOTO: Voyo



Erotična masaža proti masaži z medom

Spravila se je nanj. FOTO: Voyo

S potrto Barbaro končal na seniku

S poljubi sta končala zmenek. FOTO: Voyo

V šovuje bilo znova pestro. Medtem ko so se ženske v hlevu priukvarjale s kmečkimi opravili, so doživele presenečenje.inje presenetila, ki je Damjana neposredno iz hleva odpeljala na zmenek.»Mislim, da sem prišla v pravem trenutku, one so ravno kidale gnoj, temu sem se lahko izognila,« je dejala. »Nimam besed za to, to ni normalno. Primazala bi mu klofuto,« pa je bila ogorčena Jevrosima.»Mi tule delamo, ena gospa pa pride in ga odpelje, kje je tu logika!« pa je bentila Monika, ki je tudi ocenila, da je Nana vsem huda konkurenca. Moniki je tudi prekipelo in je zapustila hlev. Barbara pa je bila ob prihodu nove ženske tako šokirana, da o tem ni hotela govoriti. Jevrosima je šla še dlje v svoji jezi: »Tako bi mu odrezala jajca.« To je podprla tudi Monika.Nana je že na prvem zmenku prešla v akcijo in Damjana zmasirala. Ta ji je razkril, da mu je všeč groba, Nana pa je dejala, da bi mu pokazala erotično. Damijan ji je nato predlagal, da ji predstavi masažo z medom.»A obstaja kakšna možnost, da se zlepiva?« ga je povprašala Nana. Nato je šel v akcijo še Damjan in ji vrnil masažo. Nani je očitno prijala: »Paše mi, če je na grobo.« Za konec zmenka v termah ga je še poljubila na ušesa.Da bi pomiril duhove, je Damjan preostale odpeljal na lepše. Odločil se je za sprostitev v naravi in tako so šli na ribolov. Ob tem so ugotovile, da zna Nana pritegniti njegovo pozornost, medtem pa z Barbaro sploh nista govorili.Je pa Damjan opazil, da je Barbara potrta ob Naninem prihodu. Zato sta šla na zmenek in razložil ji je, da išče takšno, ki mu bo v pomoč na kmetiji. Ji je pa razkril tudi, kako je bilo na zmenku in masaži z Nano. Dejal je, da ni bilo nič resnega, a da je užival in da je tudi sam zmasiral Nano, vendar zgolj prijateljsko. Erotična masaža, ki jo je Nana ponujala, je pa odpadla.​Očitno ga je Barbara na zmenku dodobra omrežila, saj sta končala na seniku in objeta zaspala ...