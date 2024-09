Najlepša je Vrhničanka Anita (FOTO)

Finalna prireditev je potekala v Rimskih termah. Tekmovanje je vodila voditeljica Kaly Kolonič, nastopili pa so Jure Brkljača, Regina, Miki Vlahovič in prvaka Slovenije v standardnih plesnih, Peter Fileš in Maja Pucelj. Izbora se je udeležil tudi lastnik svetovne licence in predsednik World Top Model Fiore Tondi v družbi World Top Model Italy 2021 Annachiare Navone in World Top Model Brasil 2024 Tamare Mariane.

»Ob zmagi se počutim neverjetno. Zmaga je zame zelo pomembna, saj sem si jo močno želela in je to zame največja odskočna deska v svetu modelinga. Všeč mi je tudi to, da ta projekt ni klasično lepotno tekmovanje, ampak se išče dekle, ki izpolnjuje merila profesionalnega modela,« pravi Vrhničanka Anita Švajger. Slovenijo bo zastopala na svetovnem izboru in se potegovala za nagrado v višini 200.000 evrov ter pogodbo z modno agencijo Major Model Management.

Slovenijo bo na svetovnem izboru zastopala Anita Švajger. FOTO: Peter Hmelak

11 finalistk

Letos je na finalnem izboru tekmovalo 11 finalistk, in sicer Sofiya Tyutyunnyk, Naja Osredečki, Anita Švajger, Pia Šoško, Lina Vidmar, Lea Beljakovič, Tiara Križnik, Maja Knez, Martina Pijunović, Angelina Agliamova in Jacqueline Kepic. Na odru sta ste jim pridružili Valentina Vatovci, World Top Model Slovenia 2023, in Rebeka Predan, World Top Model Slovenia 2022. Naja Osredečki je postala prva spremljevalka, Martina Pijunović druga, Tiara Križnik Fashion Model World Top Model Slovenia in Pia Šoško Fotomodel World Top Model in model Rimskih term.

Lastnica slovenske licence Kaly Kolonič s Fiorom Tondijem FOTO: Peter Hmelak

Nagrado pa bo prejela še ena tekmovalka, in sicer Qvrse World Top Model, ki jo bodo izglasovali prek platforme qvrse.io. Uradno glasovanje se je začelo in bo trajalo do 31. oktobra. Zmagovalka bo dobila dve prestižni darili, modeling akademijo v Sloveniji v organizaciji World Top Model Slovenia in modeling akademijo v Italiji v organizaciji World Top Model. Prav tako se bodo vsi glasovalci potegovali za številne nagrade partnerjev projekta World Top Model.