Na odru ostal brez zadnjice

Igralci Uroš Smolej, Daniel Malalan in Rok Matek po Sloveniji navdušujejo z gledališko predstavo Trio pupe. V njej vsi trije igrajo ženske vloge, in sicer vsak eno od sester. Za utelešenje likov so potrebni maska, obleke in čim boljše imitiranje resničnih žensk, pri čemer je treba čim bolje zaigrati tudi njihove značaje.

Vsak izmed njih se je po svoje učil in soočal z vlogo, z vživljanjem vanjo in podajo svojega videnja gledalcem, nobenemu pa se ni uspelo izmuzniti različnim nezgodam in tegobam. Svoje sta nam zaupala Uroš in Daniel. Uroš je priznal, da je imel na odru težave z zadnjico.

Daniel Malalan v predstavi igra debelušno sestro.FOTO: David Keinne

»Igrali smo na prostem, bilo je poletje. Moj kostum je sestavljen iz več plasti, med njimi so oblazinjena zadnjica in boki. Zadnjica po navadi trdno stoji na mestu, tistega večera pa sem med predstavo začutil, da mi polzi dol. In nekje na polovici predstave je prišla do kolen. Normalna posledica je bil nenadzorovan smeh tako na odru kot med občinstvom, konec koncev sem imel zadnjico skoraj pri podplatih. Nekako sem improviziral krajši odhod z odra in popravil stanje,« se spominja neljube situacije.

Po začetku predstave

Čeprav ob tem smeha ni manjkalo, pa so lahko tovrstne zagate zelo neprijetne. V takšnih situacijah je igralec prepuščen v glavnem sam sebi in svoji iznajdljivosti. »Bi pa rekel, da take šlamparije ne povzročijo nobene škode, pač pa predstavo le dodatno začinijo,« doda igralec. Tudi njegov soigralec Daniel Malalan se je že spopadal s tegobami, in sicer mu preglavice povzročajo trepalnice.

Uroš Smolej je že doživel veliko zagato. FOTO: David Keinne

»Skoraj vedno, že nekaj minut po začetku predstave, kljub veliki količini lepila padejo dol,« pravi igralec, ki se sooča tudi s težavami, ki mu jih povzroča kostum. »Spodnji del kostuma je kot debelušna lutka in kar nekaj časa traja, da ga oblečeš. Zato pa moram vse potrebe opraviti, preden se lotim oblačenja,« je iskren Malalan, ki pravi, da pozneje časa za gverilske akcije v garderobi ni.