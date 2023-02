Na male ekrane prihaja nov šov: tako fit para gotovo še niste videli (FOTO)

Na male ekrane prihaja nov šov. Na Pop TV bodo to pomlad predvajali šov Super par. Gre za ljubezensko preizkušnjo, v kateri se bo za zmago spopadlo osem parov. Pari bodo postavljeni pred vratolomne izzive, na preizkušnji bodo zaupanje, poznavanje samega sebe in drug drugega. Med pari bo kar nekaj takšnih, ki so vam že zelo dobro poznani.

V šovu bomo spremljali vplivneža Katarino Benček in Marka Pavlovića, Indiro Ekić in njenega zaročenca Matica Kolenca, vplivnico Evo Centrih in glasbenega producenta Luko Radakovića, tekmovalca šova Masterchef Žanet Briški in Timoteja Cizeja, komika Luko Korenčiča in Ajdo Spacapan, Lauro in Borče Stojanov, Nataša in Mike Bergant ter Melita Biserkova in Silvo Bezjak.

Med omenjenimi se lahko z najdaljšo zvezo pohvalita zakonca Bergant, ki sta par že 23 let in sta starša petih otrok. Izjemno aktivna sta tudi na družabnih omrežjih, kjer dokazujeta, da je zdrav življenjski slog ena izmed njunih življenjskih prioritet. Mike in Nataša se namreč lahko pohvalita z izjemno izklesanimi telesi.