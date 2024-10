Moška pamet: Valič razkriva svoje vroče skrivnosti

»Nikoli mi ni bilo jasno, zakaj pari po rojstvu otroka pravijo, da seksajo manj,« pravi Vid Valič, ki je tudi sam oče. Ali se je odnos med njim in njegovo najdražjo v tej smeri spremenil, odkar sta dobila hčerko? Z odgovorom je do solz nasmejal občinstvo v Festivalni dvorani Ljubljana, kjer se je predstavil s predstavo Moška pamet, v kateri se na odru zvrstijo še trije njegovi kolegi s slovenske stand up scene – Alen Mastnak, Dino Kapetanović in Alen Borišek.

Do solz sta se nasmejala tudi Peter Poles in njegova Nika.

»Tokrat sem začutil, da bi mi odgovarjalo malo družbe, predvsem na odru, saj sem želel predstaviti še druge moške zorne kote. Pa še naslov predstave je klical po okrepitvah, da ne bodo ljudje mislili, da sem usekan samo jaz,« se je ob vprašanju, zakaj je tokrat poklical okrepitve, nasmehnil gostitelj večera. Priznati je treba, da je imel pri izbiri pomočnikov srečno roko in da so vsi trije odlično izkoristili ponujeno priložnost.

Manjkal ni niti Denis Avdić, ki se z ekipo že pripravlja na predstavo Janezi.

Kaj torej pomeni moška pamet po Valičevo? »Je komedija o moškem in ženskem razmišljanju o vsakdanjem življenju, odnosih, ljubezni, otrocih, družini in seveda o seksu. Pri seksu je namreč največja razlika med moško in žensko pametjo, vendar, ker v tej predstavi nastopamo samo moški, o ženski pameti raje ne bomo govorili. Razen o tistem, kar je enostavno treba povedati.«