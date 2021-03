Mojster evrovizijskih uspešnic slavi abrahama

Matjaž s sinom Majem FOTO: FACEBOOK

Četici slavljencev, ki so letos že in še bodo slavili zlati jubilej, se je 9. marca pridružil, brez dvoma eden najplodovitejših avtorjev glasbe v zadnjem obdobju.»Matjaž je zagotovo ustvaril največ evrovizijskih in tudi drugih pop skladb, ki so postale uspešnice,« mu je polaskal, voditelj nove oddaje V petek zvečer, ki na spored TV Slovenija prihaja prvič že ta petek. Soustvarjalec in glasbeni producent te oddaje je tudi Matjaž Vlašič, nekdanji član Pop designa, pri katerem je začel igrati kot klaviaturist, vodja skupine Juhubanda in zdaj Mojstrov (Mojs3), v tej zasedbi igra kitaro tudi njegov sin, pri Mojstrih pa poje nekdanji čukMatjaž je od leta 1995 poročen s tekstopisko, s katero imata poleg že omenjenega Maja še sina. Zanimivo, da je Matjaž po poklicu učitelj violine.Na facebooku pa so se mu posebej poklonili tudi člani Ansambla Veseli svatje, za katerega je ustvaril veliko uspešnih melodij. Takole so zapisali: »On je kriv, da svatje zvenimo v svojem stilu. On, ki je vrelec glasbene energije. Matjaž Vlašič. Naš fotr! Zato mu želimo še ogromno glasbenega navdiha in smo mu hvaležni, da nam stoji ob strani.«Da ima v krvi Avsenikovo glasbo, ki jo izjemno ceni in neguje, smo se lahko prepričali pred tremi leti, ko je Ansambel Saša Avsenika razprodal Cankarjev dom s koncertom Ne sveti zvezda v noč svetleje. Takrat je bil gost njihovega koncerta tudi Matjaž.