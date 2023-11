Matjaž Han v oddaji razkril, da zelo zgodaj vstaja

Največkrat ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana vidimo pri delu. Čeprav sam pokriva šport, razen za sprehode nima časa za druge aktivnosti, a je kljub temu že desetletja eden največjih in najbolj strastnih navijačev na tribuni. V tokratni oddaji Zajtrk PR'Andreji je voditeljici Andreji Jernejčič razkril kar nekaj stvari, ki jih o njem še nismo vedeli.

Že od otroštva hodi na dopust na otok Pag, ob tem pa je priznal, da so se tam zgodili vsi njegovi prvi grehi in ljubezni. Na otok se rad vrača ne glede na vreme, da se lahko sprosti in dobi nove ideje. Vsak dan vstaja ob pol petih zjutraj, ampak pravi, da je zjutraj bolj kot ženska, saj potrebuje čas zase. Odgovoril je tudi na problematično vprašanje zakona o evidentiranju, nad katerim v gospodarstvu niso navdušeni.

Na vprašanje, kaj mu pomeni piar, pa je priznal, da je ta zanj izredno pomemben, vendar brez pristnosti ne velja nič. Več o tem, kako razmišlja, kakšen je njegov dan in kaj mu pomeni družina, si oglejte v oddaji Zajtrk PR'Andreji na TV Vaš kanal. Premierno bo na sporedu danes ob 20. uri, s ponovitvama v nedeljo, prav tako ob osmih zvečer in v ponedeljek ob 20.30.