Lado v Stožice pripeljal nutrije in zbodel Zorana Jankovića (FOTO)

Zadnje mesece je bil vsestranski Lado Bizovičar upravičeno zaskrbljen, saj se je skupaj s številno ekipo kar eno leto pripravljal na največji šov v svoji karieri. Televizijec si lahko končno oddahne, saj je s svojim sobotnim spektaklom navdušil več kot trinajst tisoč ljudi, ki so do zadnjega kotička napolnili največjo koncertno dvorano pri nas.

Enkratnega dogodka sta se udeležila tudi Ksenija Benedetti in Boris Cavazza. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Glasen aplavz si je prislužil že ob spektakularnem prihodu na oder, ki je bil prvič v zgodovini Stožic postavljen kar na sredini dvorane, glasbeni uvod Novomeškega simfoničnega orkestra Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto pa je bil le uvertura v šov, ki je bil kombinacija plesnih in glasbenih točk z različnimi skupinami in izvajalci, stand upa in žarjenja znanih slovenskih obrazov, ki je Bizovičarju pisano na kožo.

Radijec Denis Avdić in njegova žena Ana v družbi Fehtarjev, ki so prav tako stopili na oder. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Pošalil se je iz mnogih slovenskih izvajalcev

Gostitelj se je pošalil iz mnogih slovenskih izvajalcev, mnogi izmed njih so se na svoj račun smejali kar iz prvih vrst, med nimi tudi Jože Potrebuješ, o katerem je Lado povedal: »Glasbeniki, če ste imeli namen napisati skladbo o kakšni živali, jo je Jože verjetno že napisal.« Nad njegovimi komičnimi in glasbenimi vložki so bili navdušeni tudi politiki, med njimi predsednica države Nataša Pirc Musar, nekdanji predsednik Borut Pahor, premier Robert Golob in njegova partnerica Tina Gaber, na ves glas pa se je smejala tudi evropska poslanka Ljudmila Novak.

Predstavo so iz prve vrste z velikim zanimanjem opazovali premier s partnerico Tino Gaber ter predsednica republike z možem Alešem. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Gojko Ajkula je že vrsto let slovenska spletna senzacija. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Lado se je skozi predstavo dotikal mnogih aktualnih tem, med drugim je zbodel ljubljanskega župana Zorana Jankovića in na oder povabil glasbenike, oblečene v nutrije, ti pa so v krznu uprizorili muzikal, skozi katerega so nutrije iz Ljubljane pregnali v Maribor, a so se te vrnile nazaj domov.

Plesne in pevske točke o nutrijah so navdušile zbrane. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Na odru se je zvrstilo mnogo znanih slovenskih obrazov, med njimi Tomi Meglič, Gregor Štrasbergar, Matevž Šalehar - Hamo, Modrijani, Fehtarji, Maja Keuc, kitarist Anže Lagnus Petrović, Saša Lešnjek, Nuška Drašček, Raiven, Damjana Golavšek, zmagovalec letošnjih Talentov Domen Kljun, Goran Hrvaćanin, ki je kot Gojko Hitmacher Ajkula predstavil svoj novi hit Afrodizijak, za vrhunske imitacije pa sta poskrbela Tilen Artač in Klemen Slakonja.

Slovenska muska v Stožicah je prvi šov, ki je napolnil vseh 13.000 sedežev. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Lado je na oder pripeljal tudi večnega romantika Jana Plestenjaka, ki se je sprehodil mimo navdušenega občinstva, ki je z njim pelo v en glas, med programom, ki je trajal dve uri, pa je z različnimi skeči in nastopi poskrbel za odlično zabavo in smeh. Gostitelj večera in glavni motor projekta je okrog sebe zbral same mojstre, za scenarij je namreč poskrbel Jure Karas, za režijo odlični Nejc Levstik, za vrhunsko osvetlitev Črt Birsa, za scenografijo je skrbela Greta Godnič, Ladu pa je na odru družbo delal nadarjeni multiinstrumentalist Gašper Konec.