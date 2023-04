Lado Bizovičar se vrača v velikem slogu (FOTO)

Vsestranski Lado Bizovičar je umetnik, ki nikogar nikoli in nikjer ne pusti ravnodušnega. Po nekaj letih odsotnosti z gledaliških odrov se vrača, in to ne kar tako, saj bo stopil na veliki oder v areni Stožice, kjer bo večtisočglavo množico navdušil z največjim glasbeno-komičnim spektaklom pri nas. Lado malce v šali, malce pa zares pove, da se bo z gosti, ki mu bodo delali družbo v predstavi Slovenska muska, še zadnjič zameril celotni slovenski glasbeni sceni.

Lado Bizovičar bo večtisočglavo množico navdušil z največjim glasbeno-komičnim spektaklom pri nas. FOTO: Promo material

Pred njim menda ni varen nihče. Slovenska muska slovenskemu občinstvu ni neznanka, saj je Lado s to gledališko predstavo v minulih letih navdušil z več kot 250 ponovitvami po vsej državi, zdaj pa se vrača kot največja slovenska glasbena komedija v areni Stožice – prenovljena, večja, boljša, glasnejša, predvsem pa enkratna, saj jo bomo lahko videli 27. januarja 2024 in nikoli več! Skozi lepote slovenske glasbe nas bo Lado vodil s prizanesljivostjo Atile in dobrodušnostjo lačnega pitbula, od poskočnih vzklikov Avsenikov do turbo kariere Adisa Molarja, od Jana iz Strunjana prek modrijana do najbolj seksi šoferja, ki poje v tonaliteti dizelskega motorja na relaciji Ljubljana–Portorož.

A ni že čas , da se poleg navijanja in muske v največji dvorani pri nas zasliši tudi smeh? In da se v dvorano Stožice naseli tudi komedija, pravi Lado.

Vedno zabaven

Kaj je to plejbek v živo, kdo je IN, če so Joker out, kaj imata skupnega slovenski simfo-rock in majoneza ter koliko vjev ima zares v lasti Werner – vse to in še več izveste 27. januarja v areni Stožice, obljublja naš mojster komedije. »Če radi poslušate slovensko glasbo, vam bo ta dogodek všeč, če slovenske glasbe ne marate, vam bo ta dogodek izredno všeč!« še pravi Bizovičar. Nekateri ga obožujejo, drugim pa gre na živce, a ob njem nihče ne ostane ravnodušen, saj so vsi njegovi podvigi do potankosti dovršeni in vedno zabavni.

Vsi njegovi podvigi so do potankosti dovršeni in vedno zabavni. FOTO: Promo material

Gledali smo ga z odvezanimi vezalkami v oddaji Tistega lepega popoldneva, na ves glas smo se smejali norostim, ki sta jih z Jurijem Zrnecem počela v legendarni oddaji As ti tud not padu?!, se čudili oddajam Na žaru in njegovim domislicam v oddajah Zvezde plešejo in Slovenija ima talent. Lado, ki je dokazal, da je izvrsten komik, igralec, pevec in plesalec ter umetnik in ki je odigral več kot 1000 komičnih uspešnic po vsej Sloveniji, pa za prihodnje leto pripravlja tudi prav posebno presenečenje, a o tem kdaj drugič.