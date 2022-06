Katja Benčina Pop TV zamenjala z RTV Slovenija: To je zame novi izziv, ki se ga že zelo veselim

Preselili ste se z ene televizije na drugo. Zakaj?

Na Pop TV sem v okviru rubrike Vizita deset let pokrivala področje zdravja, po porodniškem dopustu pa sem se odločila, da svoje delo nadaljujem na RTV Slovenija. V novi informativni oddaji Panorama, katere idejni vodja je Valentin Areh, sicer vojni dopisnik in dolgoletni urednik informativnih oddaj, bom vodila rubriko Zdravje. Do zdaj sem zdravje pokrivala zgolj kot novinarka na TV (v Viziti) in urednica spletne strani, v tej rubriki pa bom oddajo tudi vodila. To je zame nov izziv, ki se ga že zelo veselim. Vesela sem, da se ga lotevam prav na nacionalni televiziji, saj je ta prava zakladnica strokovnjakov, ki mi pomagajo pri nastopu pred kamero, in za to sem jim izjemno hvaležna. Oddaja predstavlja nekakšno nadgradnjo mojega dosedanjega dela, zato sem se tudi takoj z veseljem odzvala povabilu Valentina Areha, da pridem ustvarjat to oddajo oziroma rubriko.

Sicer pa bo rubrika Zdravje le ena od šestih različnih rubrik, ki bodo znotraj nove informativne oddaje Panorama. Oddaja Panorama bo pokrivala notranjo in zunanjo politiko, dotikala pa se bo tudi drugih vsebin, kot so potrošniške novice, znanost in tehnologija, črna kronika, gospodarstvo in moje področje zdravje. Prav tako bo v njej pokrito področje kulture in zabave. Pri svojem delu bom sodelovala z drugimi odličnimi novinarji in uredniki in tega se že zelo veselim. Tem se bomo lotevali nekoliko drugače, bolj poglobljeno, a hkrati ljudem zanimivo.

Katja Benčina. FOTO: Saša Despot

Rubrika bo osveščala o pomenu zdravega načina življenja in hkrati podajala kredibilne informacije strokovnjakov o trenutnih aktualnih zdravstvenih temah. Poiskali bomo teme, ki so pomembne za ljudi, in ob pomoči strokovnjakov poskušali biti kar najboljši vir zanesljivih informacij, ki bodo za ljudi takoj uporabne. Skratka, pred našimi očmi so ves čas gledalci in zanje bomo poskušali biti kar najboljši vir informacij. Gledalci ne bodo klicali v studio, bodo pa lahko svoje predloge in vprašanja pošiljali po e-pošti in trudili se bomo, da bomo odgovorili na vsa ključna vprašanja, ki jih ljudje trenutno imajo.

Zakaj ste se odločili ravno za temo o zdravju? Se tudi osebno ukvarjate s tem področjem?

S področjem zdravja se ukvarjam že zadnjih deset let. Gre za teme, ki so izjemno zanimive tudi zame, hkrati pa je to področje, ki je po mojem mnenju zelo pomembno tudi za gledalce. Sploh v tem času, ko so čakalne dobe izjemno dolge, ko je dostop do zdravnikov zaradi tega zelo otežen. Ne gre sicer za to, da lahko novinarji prek javnega medija podajamo individualne nasvete za vsakega posameznika, a imamo veliko moč, da osveščamo bolj na splošno. Recimo, da v tem času pred poletjem osveščamo o pomenu zaščite pred soncem, ki lahko zmanjša tveganje za pojav kožnega raka, ali pa podajamo nasvete o tem, kako si pomagati, denimo, ob senenem nahodu.

Vedeti je treba, da lahko veliko za svoje zdravje storimo tudi sami, če imamo zanesljive in kredibilne informacije, in tu imamo novinarji ob pomoči strokovnjakov, do katerih lahko dostopamo, moč, da te prave informacije prenašamo naprej med ljudi. In to je velika lepota novinarstva. To si želim tudi za rubriko Zdravje, da bo res dober servis informacij za ljudi s področja zdravja.