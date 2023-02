Razkrivamo pogodbo z Luko Svetino, ki je direktor RTV Slovenija ni hotel pokazati (FOTO)

Potem ko je RTV Slovenija, katere generalni direktor je Andrej Grah Whatmough, preprosto ignorirala naš poziv po dostopu do informacij javnega značaja (zakonski roki so minili, v hiši na Kolodvorski pa so se zavili v molk), smo se, če smo želeli do želenega, obrnili na urad informacijske pooblaščenke. Od tam so na RTV Slovenija poslali poziv zaradi molka, nekaj dni kasneje pa je v naš elektronski poštni nabiralnik vendarle priromala pogodba novinarja in voditelja Odmevov Luke Svetine.

Do nje smo hoteli, ker je omenjeni že pred časom zapisal, da bi imela njegova politična odslovitev iz javnega TV-zavoda posledice: »Takšni komentarji so hecni, kažejo na resne frustracije njihovih avtorjev. Naj jih ne skrbi, imam pogodbo, ki jo v primeru obračunavanja s 'kadri prejšnjega vodstva' res lahko prekinejo, ampak jasno, tudi kakšna klavzula je v pogodbi. «

Luka Svetina: Ne bom razkrival vsebine pogodbe

Iz RTV Slovenija so nam glede klavzule sporočili: »Zaposleni na RTV Slovenija imajo standardizirane pogodbe o zaposlitvi ali pogodbenem sodelovanju z javnim zavodom, tako je tudi pri pogodbah s posamezniki, ki jih navajate. Te pogodbe ne vsebujejo nobenih dodatnih oz. posebnih določb o pravici do odškodnine.« Tudi Svetino smo povprašali o klavzuli, ki jo je omenjal: »Verjetno razumete, da ne bom razkrival vsebine pogodbe. Ni pa nič posebnega in neobičajnega. Ne vem, zakaj se toliko ukvarjate s tem,« nam je odgovoril. Odvrnili smo mu, da želimo le preveriti diskrepanco med njegovimi trditvami, da takšno klavzulo v pogodbi ima, in besedami vodstva RTV Slovenija, da ima čisto tipsko pogodbo. »Verjetno drži, kar vodstvo pravi. Vsaka pogodba ima nek odpovedni rok,« je zaključil.

Luka Svetina. FOTO: Adrijan Pregelj/RTV Slovenija

Honorar in obveznosti

Če se vrnemo k pogodbi. Po posredovanju informacijske pooblaščenke smo jo dobili. V njej je jasno določen honorar Svetine, ki znaša 2800 evrov. RTV Slovenija za ta denar pričakuje pripravo zahtevnejših novinarskih prispevkov 6x na mesec (1200 evrov) ter vodenje in urednikovanje Odmevov vsaj 5x na mesec (1600 evrov).

Drobni tisk in posebno določilo

14. člen govori o razdoru pogodbe: »Če je obdobje sodelovanja po tej pogodbi daljše od treh mesecev, lahko katerakoli stranka odpove to pogodbo tudi brez obstoja krivdnega razloga. Odpovedni rok ne sme biti krajši od enega meseca. Če pa je obdobje sodelovanja daljše od šestih mesecev, odpovedni rok ne sme biti krajši od dveh mesecev.«

A pogodba Svetine ima na dnu posebno določilo, ki povozi prej omenjeno in je napisano z res drobnim tiskom: »Stranki se dogovorita, da glede na naravo pogodbenega razmerja in ne glede na splošna določila velja 6-mesečni odpovedni rok, če pogodbeno razmerje velja več kot 6 mesecev.«

Seveda smo na RTV Slovenija vprašali, ali to pomeni, da imajo vsi zaposleni, s katerimi je pogodba sklenjena za več kot šest mesecev, takšno posebno določilo, ali le določeni kadri (zanimalo nas je tudi, kako jih določijo). Ko prejmemo odgovor, ga bomo dodali.

V drobnem tisku so podrobnosti. FOTO: Zaslonski Posnetek

