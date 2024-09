Iz šova med picopeke

Udeleženec šova Super par Silvo Bezjak se odlično znajde v kuhinji. Je tudi velik ljubitelj pic, celo tako velik, da se je odločil postati uradni mojster v njihovi pripravi. Zaupal nam je, da je nedavno zaključil izobraževanje in opravil izpit za picopeka. Partnerica Melita Biserkova, s katero je tekmoval v omenjenem šovu, si je zaželela, da bi imela doma pečico za peko pic, in čeprav ima sam veliko raje mesne jedi, rižote, narezke in druge dobrote, se ji je odločil ustreči.

»Po obisku dogodka za naj picerijo Slovenije v Portorožu sem se začel za zadevo malo bolj zanimati. Prebral sem vse, kar sem našel o napolitanski pici, in se odločil naučiti vse,« pove. Spoznal je Damirja Karpuzija, ki je sicer inštruktor in ambasador prestižne šole iz Napolija Gruppo la PiccolIa Napoli. »Sodi med deset najboljših picopekov na svetu in je najboljši v Srbiji. Je tudi ambasador avtentične napolitanske pice in inovator,« o mentorju pravi Silvo. Pri Karpuziju se je začel učiti obrti in je pridobil certifikat za maestro pizzaiolo – pizza napolitana. Pot pa ni bila lahka.

S certifikatom in mojstrom Damirjem Karpuzijem FOTO: Osebni arhiv

Delo je naporno

»Delo picopeka je zelo naporno in je zanj potrebne veliko energije, fleksibilnosti, iznajdljivosti, je pa seveda tudi veliko veselje opazovati zadovoljne obraze, ko okušajo mojstrovino,« doda. Odločil se je nagraditi svoje znanje in je opravil še licenco za attestato di pizzailo profesionalne šole iz Napolija GNP.

»Lahko se pohvalim, da gre za prestižni certifikat za mojstre, ki so najboljši v pripravi pice napolitana. Komaj sem čakal, da pride ta certifikat direktno iz Napolija z osebno dostavo vrhunskega inštruktorja Damirja Karpuzija v Ljubljano,« razkrije. Zaupa nam še, da jih po vsej verjetnosti ne bo pekel le doma. »Z Melito razmišljava o odprtju avtentične picerije, kjer bi pričarala to svetovno kulinarično mojstrovino vsem, ki ljubijo dobro pico, pečeno po originalni recepturi in z italijanskimi sestavinami,« razkrije svojo idejo.