Indiro Ekić vrgli iz stanovanja: Le kaj še lahko gre narobe?

»Ko misliš, da ne more biti več dela, kot ga je, nama lastnik stanovanja pove, da morava ven. Zdaj pa ti najdi stanovanje v tem času. Zgleda, da greva na živce eni starejši ženski, ki živi spodaj in morava ven. Slaba stran najema ravno to, da ti dajo mesec dni, da se izseliš in da pri tem ne moreš ničesar narediti,« je na družbenem omrežju obelodanila udeleženka šova The Biggest Loser Slovenijater sledilcem namignila, da sta s partnerjem, osebnim trenerjem, ostala brez stanovanja. Kot je zaslediti v medijih, naj bi parček preveč telovadil.A nekaj optimizma je le zaslediti v njeni zadnji objavi. »Zadnjih nekaj dni se samo sprašujem 'Le kaj še lahko gre narobe?' Ampak kaj pa, če me življenje pripravlja na vse, kar sem si od nekdaj želela? Ko že pomislim, da imam vse pod nadzorom, mi življenje vrže nove izzive. Boss lady mi govorijo, jaz pa se še nikoli nisem počutila tako nesposobne,« je sporočila Indira, ki jo v zadnjem času vse bolj naslavljajo z nazivom spletna vplivnica.