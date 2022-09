To je Indijka, ki je vzljubila Slovenijo in postala televizijska voditeljica

Oddaja Klepet ob kavi na Planet TV ima novo sovoditeljico Sanskriti Kumar. Gre za televizijsko oddajo za zdrav življenjski slog, ki je na sporedu vsak dan. V lepi slovenščini jo že nekaj časa sovodi mladenka, po rodu Indijka, ki je v Slovenijo prišla pred 17 leti, ko se je njen oče poročil s Slovenko.

Kot pravi, sta se ji takrat ves svet in identiteta obrnila na glavo. Sprva je pogrešala toplejše družinske odnose, prijatelje, sosede, sčasoma pa se je na življenje pri nas navadila, čeprav so razlike med deželama precejšnje. A se je tudi v Indiji v zadnjih 17 letih veliko spremenilo.

»Največja je kulturna razlika, tudi v bontonu, da o prehrani ne govorim,« pravi dekle, ki najbolj bistveno razliko ponazori s stavkom: »Evropejci imajo uro, Indijci pa imajo čas.« Kot še razkrije, oddaje Klepet ob kavi prej sploh ni poznala, saj od 18. leta doma nima televizije, čeprav je študirala medije in v medijih tudi veliko delala.

»Ja, vem, to je precej kontradiktorno, a tako pač je,« pravi dekle, ki se veliko posveča duhovnosti, saj ji to pomaga celiti rane.

Ne mara nadutih, neprijaznih, egoističnih ljudi, a obenem prizna, da je vse to nekaj, kar še vedno poskuša usvojiti tudi sama. Ljudi, ki to poosebljajo, se namreč hitro prestraši ali pa se v njihovi družbi ne počuti dobro. Kot še dodaja, je še posebno hvaležna, da lahko pri nas uživa vse pravice, ki drugje po svetu za ženske niso tako samoumevne.

»Vse to je zasluga izjemnih žensk, ki so to dosegle. Sicer sem proti določenim ekstremom, ki jih opažam v moderni družbi, tudi kastriranju moških, ki se včasih odvija ob tem,« sklene Sanskriti Kumar.