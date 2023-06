Imamo prvi super par: Zdaj se greva pa poročit na Bali

Njuna velika ljubezenska zgodba se je začela pred petimi leti v šovu The Biggest Loser Slovenija, v katerem je simpatična Štajerka Indira Ekić kot edina ženska prišla do finala in navdušila s svojo preobrazbo, včeraj zvečer pa sta mojstrica ličenja in instagramska vplivnica ter njen partner, osebni trener Matic Kolenc, postala prvi super par Slovenije. Zaljubljenca, ki sta se spoznala med Indirinim hujšanjem v omenjenem šovu, sta v oddaji Super par, v kateri so tekmovali številni znani in manj znani pari pri nas in so ga zadnje mesece predvajali na POP TV, dokazovala, da je njuno razmerje trdno kot skala, in sta se raje kot spletkam posvečala negovanju in nadgrajevanju svojega partnerskega odnosa. Indira in Matic sta v velikem finalu premagala velika nasprotnika, modno vplivnico Evo Centrih in glasbenega producenta Luko Radakovića - Raleta, v žep pa sta pospravila dobrih 42.000 evrov, prav toliko sta namreč v času trajanja šova stavila na zaupanje drug drugega in iz oddaje v oddajo pridno večala kupček denarja, ki ga bosta pametno zapravila.

»Zdaj se greva pa poročit na Bali,« je na facebooku zapisala Indira Ekić.

»Odločila sva se, da investirava v najino blagovno znamko Indybeauty in v razvoj novih lepotnih izdelkov,« sta nam zaupala zmagovalca. Indira ne more skriti ponosa, da jima je z Maticem uspelo dokazati, da se vedno in v vsaki situaciji brezkompromisno podpirata, kar je pravzaprav edini recept za ljubeče razmerje. »Tako sem ponosna na naju kot še nikoli. Vedela sem, da sva nekaj posebnega, nisem pa verjela, da nama lahko uspe prepričljivo zmagati v šovu Super par in niti enkrat sedeti na eliminacijskih stolih,« Indira ne more skriti ponosa, Matic pa doda, da so ga v trenutku, ko sta zmagala, preplavili občutki sreče in ponosa. Ob tem sta nam še zaupala, da je bil polfinalni izziv za oba najtežji. »Zaradi pritiska, ki sva ga čutila. Vse je bilo postavljeno na kocko,« pravi Matic, Indira pa iskreno doda: »Za fizično najbolj naporen izziv se je izkazal izziv tabornikov, kjer sem od napora in vročine videla temo pred očmi. Mentalno pa je bil zagotovo najbolj zahteven zadnji izziv, ko sva stala na plovcih. Takrat je mentalna pripravljenost igrala najpomembnejšo vlogo.«

Spoznala sta se v šovu The Biggest Loser Slovenija, v katerem je Indira hujšala. FOTO: POP TV

Oba se strinjata, da ju je šov še bolj povezal. »Takšnih izzivov pač ne doživiš v resničnem svetu. Narejeni so tako, da se partnerja vsak dan znova preizkušata v zaupanju, potrpežljivosti, v tem, kako dobro se poznata, in ne nazadnje je to tudi preizkus ljubezni. Brez ljubezni namreč noben izziv ni izvedljiv,« še pravita zmagovalca, ki sta se po šovu odpravila na zaslužen oddih.