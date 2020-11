Fotograf o Melanii: Pripravljena je bila, samo odviti jo je bilo treba

Več o Melanii Trump in njenem življenju preberite v torkovi tiskani izdaji Slovenskih novic.

Uglajena Melania v javnosti mili podobo svojega moža, pravijo v dokumentarcu. FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

Med Trumpovimi privrženci je Melania podoba uglajenosti in miline, matere in žene. FOTO: Joshua Roberts, Reuters

»Najskrivnostnejša prva dama na svetu.« Tako o, v Sevnici rojeni ženi predsednika ZDApravijo v francoskem dokumentarcu o njej.Avtorji dokumentarca z naslovom Kdo je Melania Trump? pravijo, da je v treh letih postala ikona konservativne Amerike, da se včasih zdi plaha, drugič jo vidimo kot ambiciozno manekenko v svetu vplivnežev. Pravijo, da je odraščala v Sevnici v hiši, ki je drugačna, kot jo opisuje njen mož, in da je bil njen očečlan komunistične partije, »ki kot mehanik obožuje avtomobile in lepoto svoje hčerke«. Prijavil jo je na lepotno tekmovanje, življenje pa jo je vodilo v manekenske vode.»Ko je zapustila Slovenijo, je za tri leta izginila, nemogoče je kar koli izvedeti o tem obdobju njenega življenja,« govorijo v dokumentarcu. Ko se je pojavila v New Yorku, je bila pri 26 letih prestara za vrhunsko manekenko. Fotograf, ki jo je opazil, je o njej povedal, da »je bila pripravljena, samo odviti jo je bilo treba. Ko je govorila in odgovarjala, je zvenela kot stroj. Kot da je v njej kamera, ki vse beleži.« Povedal je še, da se mu je zdela žalostna in izgubljena. »Kot da se mora nečesa okleniti.«Preberite tudi:Ko je v neki restavraciji spoznala Donalda Trumpa, se je kmalu začela pojavljati ob njegovi strani in z njegovo pomočjo dobila vizum. Trump je rad obdan z uspešnimi ljudmi, zato je moralo tudi njej uspeti. V dokumentarcu menijo, da jo je razkazoval kot svojo trofejo, Melania pa da ga je ujela tako, da je sprejela njegova pravila in začela živeti v razkošju pozlačene kletke.V portretu nemško-francoske mreže Arte, ki ga je pripravil politični novinar, so prikazali več žensk, ki želijo doseči to, kar je Melania, ki jim je navdih. »Ne podcenjujte je. Močnejša je, kot je videti,« pravi ena izmed njih. Ko je Trump napovedal kandidaturo za predsednika ZDA, je Melania postala orodje za politično zapeljevanje. »Naredi ga človeškega, uravnoteži ga. Njena uglajenost in eleganca mu pomagata,« razlagajo v dokumentarcu.Med predsedniško kampanjo so Trumpovi svetovalci poskrbeli, da so njene skrivnosti izginile, med drugim so tožili Daily Mail za 150 milijonov. Melania je s pomočjo slovenske odvetnice dobila tri milijone. »To je Melanijin pes čuvaj,« pravijo o, ki je povedala, da je bila Melania zelo odločna. »Ni prenesla laži. Zato mi je dovolila, da napadem. Ve, kaj hoče.«